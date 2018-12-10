Сутки на Донбассе: в ответ на обстрелы ВСУ уничтожили двух боевиков

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 9 декабря 2018, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, продолжая применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Читайте такжеВ ВСУ рассказали, сколько денег заплатят резервистам за учебные сборы

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центра Объединенных сил.

В частности, враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских войск неподалеку Новотошковского, что на Луганщине и хутора Свободного - на Попаснянском направлении. В общем, для обстрелов, оккупанты использовали 19 мин.

По опорным пунктам ОС вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, шахта Бутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские захватчики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий вчера ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, 2 оккупантов были уничтожены, а еще 4 - ранены.