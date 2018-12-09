На Донбассе в пункте пропуска «Майорское» возможны сбои в работе

В течение четырех дней ожидается осложнение пропуска граждан из-за отключения электроснабжения.

С 10 по 14 декабря из-за отключения электроснабжения во время работ на высоковольтных линиях возможны технические сбои в работе КПВВ «Майорское», которые будут усложнять обычный режим процедуры оформления и пропуска граждан.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

В частности, представители ГП «Укрэнерго» с 10 по 14 декабря будут проводить аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях «Углегорская ТЭС - Центральная №1» и «Углегорская ТЭС – Макеевка» в районе Майорска Донецкой области со стороны подконтрольной правительству Украины территории.

«В связи с этим возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и в КПВВ «Майорское». Это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных. Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнения перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка – Бахмут» в указанные даты с 08.00 до 16.00», - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к возможным трудностям и учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.