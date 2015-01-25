Ущерб от атаки боевиков на Мариуполь составил почти 100 миллионов гривень - ОГА

Почти сто миллионов гривень составили убытки атаки боевиков на микрорайон Восточный в Мариуполе. Об этом заявил председатель ОГА Александр Кихтенко, передает 5 канал.

Также Кихтенко сообщил, что в городе проводят работы по ликвидации последствий обстрела и помощи пострадавшим.

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"Работают комиссии, составляются акты. Около сотни авто повреждено, частные в том числе. Частные магазины, аптеки, - это подарок от нашей братской страны России. Прилетели снаряды по направлению Новоазовск-Таганрог. Сегодня МЧС оказывают помощь, работают, я просил активистов дойти до каждого человека, оказать помощь как можно быстрее. Это беда, беда пришла в наш дом, мы совместно должны сделать все, чтобы эти проблемы преодолеть", - заявил председатель ОГА.