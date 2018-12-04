Командование РФ ввело на оккупированных территориях особый режим поддержания боеготовности – Минобороны

Российским военнослужащим на период действия военного положения в отдельных областях Украины отменили отпуска.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование ввело особый режим поддержания постоянной боевой готовности, военнослужащим РФ на период действия военного положения в отдельных областях Украины отменены отпуска и введены другие ограничения.

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Об этом сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

"Российское оккупационное командование ввело особый режим поддержания постоянной боевой готовности соединений и частей 1 и 2 армейского корпусов Вооруженных сил РФ. В связи с этим подразделения российских оккупационных войск находятся в состоянии так называемого "особого режима несения службы" и интенсивно проводят мероприятия, характерные для приготовлений к активизации боевых действий. В частности, передовые позиции усиливаются дополнительными бронегруппами и артиллерийскими расчетами с обеспечением их двойным боекомплектом. При этом, российским военнослужащим на период действия военного положения в отдельных областях Украины отменены отпуска и введены другие ограничения, в том числе запрещено увольнение с воинской службы", - сказал он.

В то же время, как добавил Гуцуляк, командование ВС РФ наращивает ведение разведки вдоль всей российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств. Кроме того, продолжается усиление разведывательных подразделений 1 и 2 АК оккупантов кадровыми военнослужащими Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

Ранее сообщалось, что введение военного положения в некоторых регионах Украины сказалось и на обстановке на передовой на Донбассе – противник увеличил количество обстрелов.