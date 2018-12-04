Под Донецком слышны мощные взрывы и звуки активного боя - соцсети

Также был слышен мощный взрыв вечером 3 декабря.

Жители оккупированного Донецка сообщают, что в городе и его окрестностях отчетливо слышны звуки боя.

Об этом жители Донецка пишут в социальных сетях, передает Depo.Донбасс.

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При этом днем 3 декабря дончане сообщали о бое в районе Песок, а ближе к вечеру - о громкие разрывах в районе Октябрьского и Донецкого аэропорта.

В комментариях пишут, что около 17:40 в понедельник, 3 декабря, был слышен мощный взрыв.

Напомним, 17 ноября жители оккупированного Донецка были встревожены автоматными очередями, которые слышали на разных улицах города.