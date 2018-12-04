цей матеріал доступний українською

Под Донецком слышны мощные взрывы и звуки активного боя - соцсети

08:10, 04 декабря 2018
Война
1680 0
Под Донецком неспокойно / TUT.by

Об этом жители Донецка пишут в социальных сетях, передает Depo.Донбасс.

Читайте такжеВ центре оккупированного Донецка прогремел взрыв - СМИ

При этом днем 3 декабря дончане сообщали о бое в районе Песок, а ближе к вечеру - о громкие разрывах в районе Октябрьского и Донецкого аэропорта.

В комментариях пишут, что около 17:40 в понедельник, 3 декабря, был слышен мощный взрыв.

Напомним, 17 ноября жители оккупированного Донецка были встревожены автоматными очередями, которые слышали на разных улицах города.

false
false

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донецк#бой#взрывы