На Луганщине рядом с украинской границей зафиксировали полет трех реактивных самолетов РФ

В Луганской области вблизи украинской границы зафиксирован полет трех российских военных самолетов и одного разведывательного беспилотника, который залетел на украинскую территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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«Вчера в 15:45 наши пограничники на направлении населенных пунктов Маноцкий (РФ) – Камышное (Украина) в Луганской области зафиксировали полет беспилотника, который на высоте около 1 км залетел на территорию Украины и впоследствии вернулся назад. Также вблизи населенного пункта Югановка Луганской области был зафиксирован полет 3 реактивных самолетов ВС РФ, которые осуществляли полет близ украинско-российской государственной границы", - сказал Лысенко.