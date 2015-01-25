В Мариуполе сегодня тихо, украинские военные продолжают выполнять свои задачи

С начала сегодняшнего дня ситуация в Мариуполе спокойная, обстрелов нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве во время видео-включения сообщил заместитель руководителя сектора "М" полковник Виктор Шедлюх.

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"Военные находятся на местах, выполняют свои задачи. Никакой паники нет. Сейчас временное затишье, обстрелов нет, войска готовы отбить любое нападение", - сказал Шедлюх.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, почти 100 были ранены. Обстрел, как определила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной территории.

Президент Украины Петр Порошенко объявил 25 января Днем траура в Украине в связи с трагической гибелью мирных жителей Мариуполя.