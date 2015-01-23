Семенченко: 31-й блокпост находится на нейтральной территории

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил народный депутат и командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, который находится в зоне АТО.

«Вчера украинская артиллерия нанесла очень серьезный удар по войскам боевиков: разбила массу техники. Они оставили 31 блокпост. Сейчас он на нейтральной территории. С разных сторон уничтожены все инженерные сооружения», - отметил он.

В то же время, по словам Семенченко, фиксируется накопление сил боевиков вблизи города Дебальцево и поселка Крымское (29-й блокпост).

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В штабе АТО также отметили, что 31-й блокпост не удерживается боевиками.

20 января боевики атаковали 31-й блокпост, расположенный на Бахмутской трассе на Луганщине. Наступление боевиков на 31-й блокпост остановили, но в результате боя силам АТО пришлось отойти от 31-го блокпоста до опорного пункта.