Путин о "выборах" на оккупированном Донбассе: были "неизбежны"

По его мнению, нужно осудить "политически мотивированные" убийства.

Президент России Владимир Путин заявил, что "выборы" на оккупированной территории Донбасса были "неизбежны".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам визита в Сингапур.

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"Что касается осуждения кем бы то ни было (Украиной и Западом – УНИАН) вот этих выборов (в ОРДЛО – УНИАН), мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем дело", - сказал Путин.

По его мнению, нужно сначала осудить "политически мотивированные" убийства.

"Этим вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, кто организовывает подобные преступления? Конечно, (выборы) были неизбежны", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходили так называемые "выборы" "глав республик" и "депутатов народных советов".

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов в ОРДЛО. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что их проведение является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые выборы на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.