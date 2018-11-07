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На Донбассе оккупанты из минометов обстреливали позиции ВСУ, один военный получил ранение

07:29, 07 ноября 2018
Война
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За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен \ Минобороны

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Противник 10 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, российские оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

"На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка противник применял минометы калибра 82 мм", - сообщили в пресс-центре.

Для огневого воздействия, оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным разведки, 6 ноября, двое оккупантов были уничтожены, еще двое - получили ранения.

"В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал", - подытожили в пресс-центре.

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Теги: #Донбасс#раненые#обстрелы