С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
В ходе боевых действий на Донбассе сегодня ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
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Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, в течение суток российские оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления ОС.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Наибольшую огневую активность они проявили вблизи Крымского, что на Луганщине.
Кроме того, вражеский огонь зафиксирован в районах населенных пунктов: Зайцево, Новгородское, Пески, Марьинка, Старогнатовка и Павлополь. «Командиры обороняющихся подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня», - отметили в пресс-центре ООС.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.