Из России в Украину выдворили снайпера донецких боевиков (фото)
В российском Нижнем Новгороде суд принял решение о депортации из страны одессита Максима Шадрова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.
Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.
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"Ждем с нетерпением и "радушием" в Одессе. Террорист Максим Шадров, коренной одессит принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе НЗФ "Русь" на должности снайпера. По решению суда Нижнего Новгорода, депортируется в Украину. Добро пожаловать, Максимка", – говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте "Миротворец", с 2014 года Шадров воевал на оккупированном Донбассе в составе бандформировании "Соколиная сотня". Одессит был снайпером с позывным "Макс Одесса".
Родился Шадров 28 июня 1978 года в Нижегородской области России. В 2001 году окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия".