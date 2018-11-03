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Из России в Украину выдворили снайпера донецких боевиков (фото)

15:23, 03 ноября 2018
Война
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Снайпер боевиков Донбасса Шадров / фото myrotvorets.center

В российском Нижнем Новгороде суд принял решение о депортации из страны одессита Максима Шадрова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

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"Ждем с нетерпением и "радушием" в Одессе. Террорист Максим Шадров, коренной одессит принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе НЗФ "Русь" на должности снайпера. По решению суда Нижнего Новгорода, депортируется в Украину. Добро пожаловать, Максимка", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте "Миротворец", с 2014 года Шадров воевал на оккупированном Донбассе в составе бандформировании "Соколиная сотня". Одессит был снайпером с позывным "Макс Одесса".

Родился Шадров 28 июня 1978 года в Нижегородской области России. В 2001 году окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия".

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Теги: #российские оккупанты на Донбассе#снайпер боевиков