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В районе Горловки боевики продвинули вперед позиции у линии разграничения - ОБСЕ

16:09, 31 октября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который сегодня последний день находится на этой должности, заявляет, что в районе оккупированной Горловки контролируемые Россией боевики продвинули вперед свои позиции у линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"На прошлой неделе мы действительно увидели признаки продвижения вперед еще в двух местах. Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия обнаружили вблизи Ставков и Горловки новые системы траншей, которые протянулись дальше на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, в одном месте оно сократилось почти на километр", - сообщил Хуг.

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"Эти последние продвижения подобны тем, что происходили в Желобке, Водяном и Южном раньше в этом году, и совсем недавно - в Золотом. После того, как мы видели, что вокруг Широкино, Донецкого аэропорта, Дебальцево, района Павлополя, Пикуз, Авдеевки, Ясиноватой и районов вокруг Крымского и Смелого разворачивались ожесточенные боевые действия, мы можем сказать на основании результатов мониторинга, который продолжается в течение последних четырех лет, что существует прямая связь между продвижением вперед и повышением уровня насилия", - подчеркнул Хуг.

"Вы можете спросить, что случилось с положением о разминировании в рамках Минских соглашений и последующей договоренности от 2016 года о противоминной деятельности. Прошедшая неделя ничем не отличается от других. СММ ОБСЕ фиксирует наличие мин вдоль всей линии разграничения, несмотря на то, что стороны договорились извлечь мины и не устанавливать новые", - добавил Хуг.

Ранее в штабе операции Объединенных сил нашли подтверждение, что именно средства противовоздушной обороны вооруженных формирований РФ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) наблюдателей миссии ОБСЕ 27 октября на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#ОБСЕ#Горловка