На Донбассе от пули снайпера погиб 27-летний боец (фото, видео)

Военный получил смертельное ранение в голову.

В зоне проведения Операции Объединенных сил погиб черкащанин Антон Моспан.

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Боец получил смертельное ранение от пули снайпера вблизи села Крымское на Луганщине, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

27-летний старший сержант проходил службу в воинской части 3029.

Прощание с бойцом состоится в пятницу, 19 октября, в 11.30 на Соборной площади. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Черкасс Александр Шиш.

Как сообщал штаб ООС, в течение прошедших суток, 16 октября, российско-оккупационные войска 19 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранения.