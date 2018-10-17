На Донбассе от пули снайпера погиб 27-летний боец (фото, видео)
09:59, 17 октября 2018Война
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Военный получил смертельное ранение в голову.
Бойца похоронят 19 октября / фото ck-oda.gov.ua
В зоне проведения Операции Объединенных сил погиб черкащанин Антон Моспан.
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Боец получил смертельное ранение от пули снайпера вблизи села Крымское на Луганщине, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.
27-летний старший сержант проходил службу в воинской части 3029.
Прощание с бойцом состоится в пятницу, 19 октября, в 11.30 на Соборной площади. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Черкасс Александр Шиш.
Как сообщал штаб ООС, в течение прошедших суток, 16 октября, российско-оккупационные войска 19 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранения.
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