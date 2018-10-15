Бой под Авдеевкой: волонтеры показали трофей украинской пехоты (фото)

В районе Авдеевки террористы понесли потери.

Украинские бойцы дали достойный отпор оккупантам в районе Авдеевки в День защитника Украины.

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Вражеские ДРГ были уверены, что незаметно выдвигаются к позициям войск. На самом же деле бойцы уже наблюдали за ними с помощью тепловизора, пишут на своей странице в Facebook волонтеры фонда "Вернись живым".

"Боевиков уничтожили, а далее приступили к инвентаризации их имущества. Проводили пристально и обнаружили наши пехотинцы на поле боя недостачу одной единицы оружия в виде РПК калибра 5.45 - его боевики бросили во время отступления", - говорится в сообщении.

Также волонтеры опубликовали фото очередного трофея украинской пехоты в ходе этого боя в районе Авдеевки.

Как сообщал штаб ООС, военные Вооруженных сил Украины успешно отбили атаку российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.