Украина готова дать вооруженный отпор российской агрессии на Азове – Порошенко (видео)

По словам главы государства, командиры ВСУ способны эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, на море и в воздухе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские войска готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове.

Об этом глава государства заявил после посещения учений по обороне морского побережья на своей странице в Facebook.

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«Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отпору российской агрессии с морского направления на Азове», - заявил он.

По словам главы государства, командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, на море и в воздухе.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники стали осматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе заявляют, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - соглашения о сотрудничестве с Россией в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Как отмечал Порошенко, он рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

6 сентября СНБО утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Согласно решению, планируется усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и пр.

4 октября Турчинов подчеркнул, что украинские военные готовы ответить на любую провокацию России в Азовском море и анонсировал проведение учений в акватории Азовского моря.

12 октября президент сообщил, что Украина проводит военные учения по обороне побережья Азовского моря.