Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики осуществили четыре обстрела

По данным Минобороны, потерь среди украинских военных нет.

Вооруженные провокации происходили этой ночью возле населенных пунктов Марьинка, Опытное и Водяное.

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С начала текущих суток боевики осуществили четыре обстрела позиций украинских военных на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.

«По состоянию на сегодняшнее утро, с начала суток зафиксировано четыре прицельных вражеских обстрела подразделений Объединенных сил. Все они произошли на Донецком направлении ночью», - сказал он.

В частности, по его словам, дважды под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали защитники Марьинки. Также из пехотного вооружения оккупанты обстреляли украинские опорные пункты возле Опытного и Водяного.

Огонь со стороны подразделений Вооруженных сил Украины велся один раз с применением стрелкового оружия.

«Потерь среди личного состава Объединенных сил нет», - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, за сутки 15 сентября оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.