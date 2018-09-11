В СБУ уже треть работников ходят с "корочкой" участника боевых действий

В целом статус УБД получили 10 745 сотрудников СБУ.

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции констатирует, что каждый третий сотрудник Службы безопасности Украины получил статус участника боевых действий (УБД).

В целом статус УБД получили 10 745 сотрудников СБУ. Об этом говорится в ответе Госслужбы на запрос "Украинских Новостей".

Согласно закону, общая численность сотрудников СБУ составляет 27 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) - 31 000 человек.

При этом 2 сотрудника СБУ были лишены данного статуса.

Читайте также"Едва не порвал удостоверение УБД": в сети рассказали об инциденте с ветераном АТО в Хмельницкой области (фото)

Вместе с тем статус УБД получил каждый шестой сотрудник Министерства внутренних дел, а 8 сотрудников из общего количества работников МВД (210 тыс.) были лишены такого статуса.

Кроме того, статус УБД получили 33 409 нацгвардейцев, то есть каждый второй, поскольку, согласно закону, общая численность Национальной гвардии не превышает 60 000 человек.

При этом 24 сотрудника Нацгвардии были лишены статуса УБД.

Помимо этого, статус участника боевых действий получили 234 605 сотрудников Министерства обороны, а 109 были лишены его.