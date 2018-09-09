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Эксперт сделал прогноз о будущем нового главаря "ДНР" Пушилина

12:50, 09 сентября 2018
Война
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Денис Пушилин / REUTERS

Длительность пребывания Дениса Пушилина в кресле главаря "ДНР" будет зависеть от событий, которые произойдут за пределами Донбасса в течение ближайшего года.

В основном это будут переговоры в Минске и не только, заявил осведомленный источник "Фактов".

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По его оценке, у Пушилина начинается самая яркая, но последняя часть его жизни.

"Его главная задача — представлять боевиков "ДНР" в Минске, где Россия затеяла пересмотр ранее достигнутых соглашений. Независимо от того, как пойдет "обнуленный" Москвой процесс в Минске, через какое-то время после президентских выборов в Украине "МММщика" уберут как лишнего и слишком много знающего свидетеля", — сделал прогноз политический эксперт.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Напомним, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников.

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Теги: #Донецк#ДНР#Захарченко#Пушилин