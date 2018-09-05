Россия признала, что оккупировала Донбасс, отправив ФСБ для расследования убийства Захарченко - Геращенко

Россияне отказываются предоставить любую информацию о следственных группах. Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка.

Россия фактически признала оккупацию части Донбасса, отправив в Донецк следователей для расследования убийства главаря боевиков Александра Захарченко.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

«Минск. Все, что сегодня здесь происходило, только укрепляет во мнении, что убийство главаря боевиков в Донецке было спланировано его кураторами из Москвы (Кремль зачищает свидетелей своих преступлений и своих подельников на оккупированном Донбассе), или же это были уголовные рейдерские разборки между самими террористами», - отметила Геращенко.

По ее словам, «украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию, касающуюся фактов и заявлений, появившиеся в СМИ, что российская сторона направила на оккупированный Донбасс каких-то следователей расследовать убийство главаря боевиков».

«Во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства. На украинской территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или с разрешения соответствующих структур, а мы россиянам таких разрешений не давали. Во-вторых, это является также нарушением Уголовного кодекса самой РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории федерации. И фактически, это признание оккупации РФ Донбасса, если там шастают уже не только военные, фсбшники, потеряшки, но и следователи», - подчеркнула Геращенко.

Она заявила, что «россияне категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине какую-либо информацию об этих своих следственных группах».

«Так же в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировано, что русские также отказались показать тела взорванных боевиков и не допустили в больницы, где находятся раненые. Это еще раз свидетельствует о российском следе зачистки подельников», - убеждена Геращенко.

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«Украинская сторона поинтересовалась, где исчез гражданин Плотницкий (бывший главарь боевиков «ЛНР» - УНИАН), по которому в Украине открыт ряд уголовных дел и которого должны рано или поздно увидеть в украинских и международных судах вместе с подельниками. Ответа нет», - добавила она.

Также Геращенко заявила: «Вообще, так называемые представители ОРДЛО пытались разыграть дешевый водевиль и устроить провокацию с «минутой памяти» по террористу. Украинская делегация, конечно, сразу же вышла из зала, оставив ОРДЛО с русскими поминать своих подельников. А когда мы вернулись в зал, то обратились к ОБСЕ с призывом почтить минутой молчания десятки украинцев, убитых в результате российской агрессии на Донбассе. Среди погибших от российских убийц и их марионеток - наши военные и гражданские, женщины и дети. Украинская делегация вся поднялась. Россияне, которые несут ответственность за каждого убитого украинца, и их манкурты-янычары сидели».

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о невозможности ведения переговоров в «нормандском формате» после ликвидации Захарченко. Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве своего вожака.

Следственный комитет РФ сообщил, что расследует убийство как терроризм.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключили причастности к убийству российских спецслужб, для которых одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и стала мешать.

3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа заявил, что специалисты ФСБ уже помогают в «ДНР» расследовать убийство Захарченко.