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В Донецке демонтировали известный памятник (фото)

14:57, 05 сентября 2018
Война
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Памятник демонтировали / фото vk.com/chuprinapavel

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Об этом у себя в соцсети сообщил бывший оператор российского канала LifeNews Павел Чуприна.

"Скульптура за годы войны приобрела плачевный вид: краска облупилась, барабанный пластик треснул, а микрофонные стойки отсутствуют вовсе", – написал он и опубликовал соответствующие фото. По его словам, скульптуру реставрируют.

фото vk.com/chuprinapavel

Ранее в сети показали фото, как в оккупированном Донецке срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".

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Теги: #Донецк#памятник#фото