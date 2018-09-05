В Донецке демонтировали известный памятник (фото)
14:57, 05 сентября 2018Война
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Памятник Ливерпульской четверке был установлен в центре Донецка в 2006 году возле одноименного кафе "Ливерпуль".
Памятник демонтировали / фото vk.com/chuprinapavel
В неподконтрольном украинским властям Донецке демонтировали памятник британской рок-группе The Beatles.
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Об этом у себя в соцсети сообщил бывший оператор российского канала LifeNews Павел Чуприна.
"Скульптура за годы войны приобрела плачевный вид: краска облупилась, барабанный пластик треснул, а микрофонные стойки отсутствуют вовсе", – написал он и опубликовал соответствующие фото. По его словам, скульптуру реставрируют.
фото vk.com/chuprinapavel
Ранее в сети показали фото, как в оккупированном Донецке срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".
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