В Донецке демонтировали известный памятник (фото)

Памятник Ливерпульской четверке был установлен в центре Донецка в 2006 году возле одноименного кафе "Ливерпуль".

В неподконтрольном украинским властям Донецке демонтировали памятник британской рок-группе The Beatles.

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Об этом у себя в соцсети сообщил бывший оператор российского канала LifeNews Павел Чуприна.

"Скульптура за годы войны приобрела плачевный вид: краска облупилась, барабанный пластик треснул, а микрофонные стойки отсутствуют вовсе", – написал он и опубликовал соответствующие фото. По его словам, скульптуру реставрируют.

Ранее в сети показали фото, как в оккупированном Донецке срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".