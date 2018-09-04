"Мы готовы помочь": в Кремле прокомментировали расследование россиянами убийства Захарченко

Пресс-секретарь российского президента Песков считает, что "на лицо - попытка дестабилизации обстановки".

В Кремле отказываются комментировать, на каких правовых основания ФСБ России проводит расследование убийства на Донбассе главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, на каких правовых основаниях ФСБ России отправила своих специалистов проводить на востоке Украины расследование убийства Захарченко, Песков сказал: «Я оставляю это без комментария. Скажу лишь то, что на лицо - террористический акт, на лицо - попытка дестабилизации обстановки».

3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа заявил, что специалисты ФСБ РФ уже помогают в «ДНР» расследовать убийство Захарченко.

«Специалисты там уже работают. Конечно, мы готовы помочь», - отметил он.

По словам Беседы, ответственность за убийство Захарченко лежит, «вероятнее всего, на украинских спецслужбах».

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«Мы думаем, что это так», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности ведения переговоров в «нормандском формате» после ликвидации Захарченко.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключили причастности к убийству российских спецслужб, для которых одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

2 сентября Захарченко похоронили в Донецке на кладбище «Донецкое море». Там же похоронены ликвидированные главари банформирований «ДНР» «Гиви» и «Моторола».