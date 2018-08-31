Волонтеры показали видео уничтожения блиндажа боевиков на Донбассе

Вражеский объект за считанные секунды превратился в груду земли, рассказали волонтеры.

Украинские военные метким ударом уничтожили блиндаж боевиков на Донбассе.

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Это произошло еще до начала "режима тишины", - написали волонтеры "Вернись живым" в Facebook. "За считанные секунды с первого выстрела вражеский объект превращается в кучу земли. Для этого украинским военным понадобились боевой опыт и "глаза", установленные волонтерами на самом краю передовой", - говорится в их сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и контролируемые Россией боевики подтвердили приверженность режиму прекращения огня, который начался с полуночи 29 августа в связи с началом нового учебного года.