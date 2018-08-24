«Запорожская Сечь» и «Холодный Яр»: Порошенко присвоил воинским частям новые наименования

Во время парада ко Дню Независимости Украины глава государства вручил новые боевые знамена воинским частям.

Президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Петр Порошенко присвоил почетные наименования 7 воинским частям Вооруженных сил и трем отрядам Государственной пограничной службы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, соответствующие решения приняты с целью восстановления исторических традиций национального войска в отношении названий воинских частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке.

Во время парада ко Дню Независимости Украины глава государства вручил новые боевые знамена воинским частям.

Согласно указам, 3-му отдельном полку Специального назначения присвоено почетное наименование «имени князя Святослава Храброго», 15-й бригаде транспортной авиации - почетное наименование «имени авиаконструктора Олега Антонова».

30-й отдельной механизированной Новоград-Волынской Ривненской бригаде присвоено почетное наименование «имени князя Константина Острожского», 55-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-полковника Василия Петрова - почетное наименование «Запорожская Сечь».

Также присвоено почетное наименование 56-й отдельной мотопехотной бригаде, отныне она будет именоваться - 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.

93-й отдельной механизированной Харьковской бригаде присвоено почетное наименование «Холодный Яр». 406-й отдельной артиллерийской бригаде - почетное наименование «имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова».

Кроме того, 3-му пограничному отряду Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование «имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса».

27-м пограничному отряду Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины - почетное наименование «имени героев Карпатской Сечи».

31-му пограничному отряду Западного регионального управления ГПСУ присвоено почетное наименование «имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича».