Волонтер рассказал, какие "поздравления" Россия готовит Украине ко Дню независимости

Чтобы испортить украинцам праздник, Москва что-то да выкинет. Это уже стало своего рода традицией.

Непосредственно в День независимости Украины есть вероятность ситуативного обострения ситуации на фронте. Это однозначно, можно даже не сомневаться.

Об этом пишет волонтер Мирослав Гай в своем блоге на "Главреде".

Он говорит, что всегда на какие-либо праздники мы наблюдаем нечто подобное.

"Это уже стало своего рода традицией противника – усиливать обстрелы наших позиций в праздничные дни. Так происходит потому, что, во-первых, идет расчет на то, что в праздничный день кто-то расслабится, во-вторых, что в такой день просто будет меньше бдительность", - пишет Гай.

Обострение ситуации на Донбассе возможно на традиционных направлениях: Азовское направление, Широкино, Мариупольское направление, Авдеевка, Пески, Донецкое направление – здесь, вероятнее всего, будет "горячо". Единственное – на Луганском направлении в последнее время было более-менее спокойно. Потому, надеюсь, что там и в День независимости ничего такого не будет.

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Также он оценил возможность более масштабных действий противника на фронте.

"В целом, можно говорить о том, что противник готовится к более широкой агрессии. Это видно хотя бы по потому, что в последнее время Россия грузовиками завозила личный состав. Эти грузовики пересекали границу вне контрольно-пропускных пунктов, а далее сельскими дорогами пробирались к точкам расположения. Соответственно, можно предполагать, что определенная провокация на Донбассе Россией готовится. К тому же, напомню, сейчас на Донбассе со стороны россиян воюет 32 тысячи военнослужащих, личного состава. Все это – регулярные войска Российской Федерации, ее регулярные подразделения", - утверждает волонтер.

Гай не исключает возможности каких-то террористических угроз и провокаций во время парада в Киеве.

"Однако за последнее время СБУ и Национальна полиция обеспечивали безопасность во время таких масштабных мероприятий, причем таких, которые вызывали у общества множество противоречий и бурю эмоций: это и Крестный ход при участии президента Порошенко, и Крестный ход Московского патриархата, и Марш ЛГБТ. Несмотря на это, все-таки наши правоохранители справлялись с угрозами и вызовами и, в итоге, смогли обеспечить надлежащий уровень безопасности. Потому я думаю, что во время парада по случаю Дня независимости Украины тоже будут предприняты надлежащие меры по обеспечению безопасности граждан, и все пройдет более-менее спокойно, без провокаций", - добавил он.