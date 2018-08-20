Сутки на Донбассе прошли для Объединенных сил без потерь, двое российских боевиков ранены
В течение минувших суток, 19 августа, боевики российско-оккупационных войск 20 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины, тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских защитников в течение минувших и нінешних суток нет.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враги вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.
Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Южного, Железного, Зайцево, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также вблизи Катериновки противник применил вооружение БМП.
В течение текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия три раза обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Широкино и Лебединское.
По данным украинской разведки, двое оккупантов получили ранения.
Напомним, 18 августа в результате боевых действий на Донбассе двое украинских защитников погибли, еще двое получили ранения.