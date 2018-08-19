За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных: враги били из БМП и минометов

По данным разведки двое оккупантов в течение суток были уничтожены, еще шестеро - ранены.

В течение минувших суток, 18 августа, боевики российско-оккупационных войск 43 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 4 раза из запрещенного «Минском» вооружения. В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и двое получили ранения.

Читайте такжеБоевики выбили из украинского журналиста Асеева признание в шпионаже: это показали по росТВ

Как сообщается в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил, враги вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Чермалыка, Водяного, Гнутово, Лебединского, Павлополя и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Крымского, а из минометов калибром 82 мм – защитников Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось

По данным разведки двух оккупантов за прошедшие сутки были уничтожены, еще шестеро ранены.

Ранее сообщалось, что оккупанты наращивают боевые возможности своих передовых подразделений.