На Донбассе один украинский военный получил ранения - ООС

18:52, 17 августа 2018
Война
7 0
С начала суток один украинский военный получил ранения / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении на официальной странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте такжеОккупанты наращивают боевые возможности своих передовых подразделений - разведка

«В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино. Вследствие боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ситуация на Донбассе#операция Объединенных сил