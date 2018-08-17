На Донбассе один украинский военный получил ранения - ООС
С начала суток один украинский военный получил ранения.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.
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«В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино. Вследствие боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.