За прошедшие сутки боевики били по позициям ООС из "Градов" и минометов

07:30, 17 августа 2018
Война
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Боевики 30 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе / фото УНИАН

На протяжении прошлых суток, 16 августа, боевики российских оккупационных войск 30 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 5 раз - из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и минометов калибром 120 и 82 мм.

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"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из «Градов» и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибром 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 6 раз открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Водяное и Лебединское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

Как сообщал УНИАН, с начала проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины 30 апреля 2018 года Вооруженные силы взяли под контроль 15 квадратных километров территории в зоне боевых действий на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#война#Град#обстрелы боевиков