За прошедшие сутки боевики били по позициям ООС из "Градов" и минометов

Боевики российских оккупационных войск 30 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

На протяжении прошлых суток, 16 августа, боевики российских оккупационных войск 30 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 5 раз - из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и минометов калибром 120 и 82 мм.

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"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из «Градов» и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибром 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 6 раз открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Водяное и Лебединское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

Как сообщал УНИАН, с начала проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины 30 апреля 2018 года Вооруженные силы взяли под контроль 15 квадратных километров территории в зоне боевых действий на Донбассе.