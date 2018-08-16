С начала ООС украинская армия продвинулась вперед на 15 квадратных километров

30 апреля в 14:00 началась операция Объединенных сил (ООС), предусмотренная законом о деоккупацию Донбасса.

С начала проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины 30 апреля 2018 года Вооруженные силы взяли под контроль 15 квадратных километров территории в зоне боевых действий на Донбассе.

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Об этом сообщил командующий объединенных сил Сергей Наєв во время пресс-конференции в Северодонецке Луганской области, передает «Громадське».

«В ходе стабилизационных действий с начала ведения ООС нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения с противником, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах ведения операции. Оборудование полос обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории. С учетом населенных пунктов», — сказал он.

При этом Наев подчеркнул, что украинские военные придерживаются Минских договоренностей и режима прекращения огня, но «адекватно отвечают на провокации РФ».

30 апреля в 14:00 началась операция Объединенных сил (ООС), предусмотренная законом о деоккупации Донбасса. Указ о ее начале в тот же день подписал президент Украины.