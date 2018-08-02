Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 110 взрывов в Донецкой области

В Луганской области нарушений не зафиксировано.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 110 взрывов в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 31 июля до 19:30 1 августа, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 110 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 75 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, на Донетчине миссия зафиксировала огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, вблизи блокпоста в Майорске, возле Пищевика и Светлодарска.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия не задокументировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В предыдущий отчетный период СММ зафиксировала нарушение перемирия, в том числе, один взрыв", - говорится в отчете.