На Донбассе в войне за Украину погиб гражданин Латвии (видео)

Боец с позывным "Ронин" воевал с 2014 года.

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб гражданин Латвии, боец с позывным "Ронин". Его еще называли "Друг Латыш".

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Как говорится в сюжете ТСН, на войне он был с 2014 года, прошел много "горячих точек". Там же под Новолуганским подорвался на растяжке командир инженерно-саперного взвода Иван Войтенко, который прошел Саур-Могилу, выходил из Изварино, защищал Авдеевку, Светлодарскую дугу, позиции под Волновахой. Его в подразделении называли "Дядя Ваня". Он имел 24 года выслуги, мог уйти на пенсию, но остался защищать Родину. Учил военному делу молодое поколение. У мужчины остались дочь и жена. "Как отец, учил нас, помогал, что надо. Безотказный был человек", - рассказал о бойце военнослужащий ВСУ по прозвищу "Швед".

Как сообщал УНИАН, посреди дня на луганском направлении Операции Объединенных сил враг атаковал украинских военных. ДРГ оккупантов в составе 15 боевиков попыталась захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское. Украинские солдаты на наблюдательном посту приняли бой с почти вчетверо превосходящими силами противника, отбили атаку и нанесли врагу потери. Однако в этом же бою понесли потери и украинские войска - двое бойцов погибли.