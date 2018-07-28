Сутки на Донбассе: боевики 34 раза обстреляли позиции ООС, погиб украинский военный

Враг дважды применял тяжелое вооружение.

За прошедшие сутки, 28 июля, боевики российских оккупационных войск 34 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в ходе боевых действий погиб один украинский защитник.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с этим, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометов, а вблизи Водяного 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ООС возле Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкиного.

По данным разведки, за прошлые сутки двое оккупантов погибли, еще 5 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 27 июня по результатам предварительных переговоров в Минске ТКГ заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона сбора урожая. Украинская сторона убеждена, что, с целью установления подлинного мира, Россия и контролируемые ею боевики должны выполнять положения Минских соглашений, касающиеся безопасности.