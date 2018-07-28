Возле Крымского украинские военные два часа вели бой с оккупантами (видео)

В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и еще двое были ранены. Противник понес значительные потери - до четырех убитых и шести раненых.

Неподалеку от Крымского украинские военные два часа вели бой с вражеской диверсионно-разведывательной группой.

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Как сообщается в сводке Операции Объединенных сил по состоянию на 18.00, днем, используя режим прекращения огня, враг силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений неподалёку от Крымского.

На пути намерениям пророссийских наемников стали украинские военные, которые выполняли задачи на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Устойчивым удерживанием занимаемых позиций они обеспечили подход резервной группы подразделений ООС во главе с командиром роты.

Получив решительный отпор, противник под плотным огнем украинских защитников отошел под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четким и слаженным действиям противник понес значительные потери - до четырех убитых и шести раненых.

Вместе с тем, в ходе почти двухчасового боя, двое украинских защитников погибли и еще двое были ранены.

Всего на Донбассе сегодня российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Павлополь и Лебединский.

«Объединенные силы придерживаются Минских договоренностей и режима прекращения огня, но сегодня еще раз напомнили российско-оккупационным войскам, что в случае угрозы жизни наших военнослужащих, готовы дать жесткий и неизбежный отпор.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами», - подчеркивается в сводке.