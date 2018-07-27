На Донбассе во время проведения инженерной разведки погиб военный
Во время проведения инженерной разведки на Донбассе погиб украинский военный.
Об этом сообщается на официальной странице операции Объединенных сил в Facebook.
«В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за текущие сутки, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Читайте такжеНа Донбассе в результате боевых действий получил ранение украинский военный
Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Ранее в Ровно в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погиб военный.