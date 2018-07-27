На Донбассе во время проведения инженерной разведки погиб военный

За текущие сутки оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Во время проведения инженерной разведки на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом сообщается на официальной странице операции Объединенных сил в Facebook.

«В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за текущие сутки, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Ранее в Ровно в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погиб военный.