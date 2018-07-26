За прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения двое украинских защитников

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 25 июля, боевики российских оккупационных войск 24 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.

Как сообщили пресс-службе ООС, в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с этим, оккупанты вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм", - говорится в сообщении.

По данным разведки один оккупант погиб и трое получили ранения.

В течение текущих суток зафиксировано два обстрела позиций украинских защитников возле Лебединского и Водяного.

Как сообщал УНИАН, 27 июня по результатам предварительных переговоров в Минске ТКГ заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона сбора урожая. Украинская сторона убеждена, что, с целью установления подлинного мира, Россия и контролируемые ею боевики должны выполнять положения Минских соглашений, касающиеся безопасности.