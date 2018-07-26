Контрактник ВСУ "сливал" информацию боевикам и хотел перейти на сторону "ДНР"

Уроженец Житомирщины, надеясь получить денежное вознаграждение, через соцсети передавал сведения относительно позиций и военной техники.

В рядах Вооруженных сил Украины разоблачили предателя, который «сливал» информацию контролируемым Россией боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

«В середине июля Военной контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил, при содействии командования воинской части, разоблачен военнослужащий Вооруженных сил Украины, который «сливал» боевикам информацию о действиях и позициях ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, а также воровал и продавал военное имущество», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что 24-летний «контрактник» - уроженец Житомирской области, инициативно, надеясь получить денежное вознаграждение, через соцсети передавал боевике «ДНР» сведения, касающиеся позиций и военной техники ВСУ в районе проведения ООС, указывая GPS-координаты их местонахождения».

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Также военные контрразведчики установили, что задержанный намеревался перейти на сторону незаконных вооруженных формирований «ДНР» и уже получил соответствующие инструкции.

Кроме того, с целью личного обогащения и ослабления боеспособности подразделения задержанный похитил и реализовал через интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн.

По материалам военной контрразведки 23 июля следователями Волновахского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины - «Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

«Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям Уголовного кодекса Украины», - подчёркивается в сообщении

Продолжается досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированном Россией Крыму. Задержанная украинка принимала участие в подготовке незаконного проведения выборов президента РФ на оккупированной территории.