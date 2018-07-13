"Хлебное перемирия": СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 315 взрывов на Донбассе

Наблюдатели заявляют, что количество нарушений начинает расти после объявления так называемого "хлебного перемирия».

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 325 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 11 июля по 19:30 12 июля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 300 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 25 взрывов)", - говорится в отчете.

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В частности, нарушения объявленного перемирия были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска, Светлодарска, Ясиноватой, Каменки, Дебальцево и Авдеевки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 15 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (когда не было нарушений режима прекращения огня)", - заявили наблюдатели.

В частности, 12 взрывов было зафиксировано в районе села Капитаново.

Как сообщал УНИАН, 27 июня по результатам предварительных переговоров в Минске ТКГ заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона уборки урожая. Украинская сторона убеждена, что, с целью установления настоящего перемирия, Россия и контролируемые ею боевики выполнять положения Минских соглашений по безопасности.