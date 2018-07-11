СММ ОБСЕ должна контролировать полное прекращение применения оружия, чтобы на Донбассе воцарилось перемирие - пресс-секретарь Кучмы

Украинская делегация на переговорах в Минске заявляет, что после объявления "хлебного перемирия" полноценный мир на Донбассе так и не наступил.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны получить возможность для осуществления контроля над полным и всеобъемлющим прекращением применения вооружения, чтобы на Донбассе воцарился настоящий режим прекращения огня.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«После начала «хлебного перемирия» ситуация с безопасностью улучшилась. По данным председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурула Апакана, который также является координатором подгруппы по безопасности, интенсивность обстрелов за это время уменьшилась почти на 80% по сравнению с предыдущим периодом», - отметила пресс-секретарь Кучмы.

«Однако полноценный режим тишины так и не стал реальностью, нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО продолжаются. Продолжается ползучая военная активность, выявленная СММ ОБСЕ на участках разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого, особую тревогу вызывают факты обустройства укрепления пулеметных и минометных позиций», - добавила Олифер.

В то же время она подчеркнула, что настоящее перемирие возможно только при выполнении ряда составляющих. В частности, речь идет о «полном, устойчивом и всеобъемлющем прекращении применения оружия при мониторинге и верификации СММ ОБСЕ и предоставлении гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ», а также об «отводе тяжелых вооружений, танков и минометов незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО в соответствии с Минскими договоренностями и при мониторинге и верификации СММ ОБСЕ».

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Кроме того, речь идет об «обеспечении беспрепятственной и полноценной работы СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в том числе на участках вдоль неконтролируемой части российско-украинской границы с созданием зон безопасности в приграничных районах Украины и РФ», и о «демилитаризации Кальмиусского, Кумачово, Саханки, Новоазовска, возвращении к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года».

«Соблюдение «минской линии» является принципиальным для всего блока вопросов безопасности. В частности, согласно этой договоренности, Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины», - подчеркнула Олифер.

«Именно таким образом может быть обеспечена безопасность и работников этого учреждения, и ремонтных бригад, и наблюдателей СММ ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в этом районе. Украина сделала все возможное для людей, которые обеспечивают подачу воды сотням тысяч жителей Донбасса: так, каждую смену ДФС сопровождают военные Вооруженных сил Украины. В то же время РФ по-прежнему отказывается предоставить соответствующие гарантии безопасности», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 27 июня по результатам предварительных переговоров в Минске ТКГ заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона уборки урожая. Украинская сторона убеждена, что, с целью установления настоящего перемирия, Россия и контролируемые ею боевики должны выполнять оборонные положения Минских соглашений.