В результате обстрела боевиками Новотошковского повреждены более 20 квартир мирных жителей (фото)

Во время обстрелов боевики применяли минометы.

Наблюдатели СЦКК с помощью фотофиксации установили, что боевики открыли огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новотошковское, применяя минометы 82 калибра.

Как сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом мирных жителей, проживающих по улице Олега Ватажка 2.

"В результате разрыва боеприпасов повреждены по меньшей мере 22 кватиры указанной многоэтажки (разрушен фасад здания, выбиты окна).", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди жильцов дома нет.

Как сообщал УНИАН, вблизи Торецка результате обстрела боевиков пострадала женщина.