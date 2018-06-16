В результате обстрела боевиками Новотошковского повреждены более 20 квартир мирных жителей (фото)

17:26, 16 июня 2018
Война
87 0
В результате обстрела боевиками Новотошковского повреждены более 20 квартир / фото пресс-служба ООС

Наблюдатели СЦКК с помощью фотофиксации установили, что боевики открыли огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новотошковское, применяя минометы 82 калибра.

фото пресс-служба ООС

Как сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом мирных жителей, проживающих по улице Олега Ватажка 2.

фото пресс-служба ООС

"В результате разрыва боеприпасов повреждены по меньшей мере 22 кватиры указанной многоэтажки (разрушен фасад здания, выбиты окна).", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди жильцов дома нет.

фото пресс-служба ООС

Как сообщал УНИАН, вблизи Торецка результате обстрела боевиков пострадала женщина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война#Донбас#обстрелы боевиков