В результате обстрела боевиками Новотошковского повреждены более 20 квартир мирных жителей (фото)
17:26, 16 июня 2018Война
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Во время обстрелов боевики применяли минометы.
В результате обстрела боевиками Новотошковского повреждены более 20 квартир / фото пресс-служба ООС
Наблюдатели СЦКК с помощью фотофиксации установили, что боевики открыли огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новотошковское, применяя минометы 82 калибра.
фото пресс-служба ООС
Как сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом мирных жителей, проживающих по улице Олега Ватажка 2.
фото пресс-служба ООС
"В результате разрыва боеприпасов повреждены по меньшей мере 22 кватиры указанной многоэтажки (разрушен фасад здания, выбиты окна).", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших среди жильцов дома нет.
фото пресс-служба ООС
Как сообщал УНИАН, вблизи Торецка результате обстрела боевиков пострадала женщина.
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