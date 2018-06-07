Аваков: Минский процесс на сегодняшний момент мертв

Глава МВД считает, что переговорная позиция украинской стороны должна базироваться на общественной дискуссии.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

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«Минский процесс сыграл свою роль, и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он сейчас находится, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта. Это не наше решение не в наших интересах», - заявил он.

Аваков считает, что переговорная позиция украинской стороны должна базироваться на общественной дискуссии, которую принимает все общество.

«Ми сильны своим единым мнением», - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал УНИАН, Аваков заявил о начале полицейской операции на Донбассе в ближайшее время. Министр предлагает выстроить механизм «малых шагов» освобождения оккупированных территорий, который «не противоречит и не является альтернативой механизму, предлагаемому президентом Порошенко. Это один из вариантов разрешения такой ситуации в рамках миротворческой миссии».