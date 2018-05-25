Под Горловкой эвакуируют население из-за подрыва склада боеприпасов (видео)

По словам местных жителей, огонь корректировали с воздуха, чтобы попасть в склад боеприпасов.

Сегодня около 4 часов утра российские наемники обстреляли окрестности Старой Николаевки вблизи Горловки Донецкой области.

Жители рассказывают, что было около 10-12 "прилетов" мин – вероятно, корректировали огонь с воздуха, целясь в склад боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы Донецкой облгосадминистрации.

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Один из прилетов оказался точным – боеприпасы начали взрываться. В поселке проживает 700 человек, спасатели и полиция обошли все дворы и начали эвакуировать население.

"Пока что вывезли 20 человек, среди них 11 детей. По информации департамента гражданской защиты облгосадминистрации, ситуация в городе контролируемая, интенсивность взрывов значительно уменьшилась, пострадавших среди гражданских нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Светлодарской дуге украинские военные захватили пулемет Калашникова боевиков.