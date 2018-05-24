Волкер ожидает ответа РФ на предложение об установлении мира на Донбассе

США готовы быть посредником в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Курт Волкер заявляет, что все еще ожидает ответа от представителей Российской Федерации относительно сделанных им предложений по установлению мира на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины сказал во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя.

Он напомнил, что последний раз провел встречу с помощником президентом Российской Федерации Владиславом Сурковым в январе этого года.

"Это была конструктивная встреча, и мы согласились, что Россия даст ответ на наши предложения", - подчеркнул Волкер.

В связи с этим дипломат отметил, что стремится это обсудить на следующей встрече.

"И все еще ждем этого", - сказал Волкер и добавил, что не имеет официального уведомления от россиян по этому поводу.

При этом он отметил, что военизированные силы на неконтролируемой украинскими властями части востока Украины находятся под прямым российским командованием и контролем. "И два политических образования ("ДНР" и "ЛНР" - УНИАН) таким же образом полностью поддерживаются Российской Федерацией", - заявил Волкер и сказал, что поддержка РФ касается как появления тех образований, так и продолжающегося финансирования.

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"Поэтому Россия несет прямую ответственность в этом конфликте", - заявил дипломат и упомянул о заявлениях РФ, которая якобы переживает за русскоязычное население.

"И единственное место, где русскоязычное население сталкивается с такого рода угрозой в повседневной жизни, находится на территории, где Россия поддерживает конфликт. И поэтому мы надеемся, что будет существовать желание к миру, я имею в виду также со стороны России. Если оно появится, мы готовы продолжить наш диалог, мы готовы помочь с размещением миротворческой силы под эгидой ООН, чтобы обеспечить безопасность в регионе, и помочь с воплощением Минских соглашений", - сказал он.

В этой связи дипломат отметил, что если будет установлена безопасность на Донбассе, тогда могут быть проведены местные выборы, введение особого статуса для этой территории и принятие амнистии для тех, кто совершил преступления во время конфликта, если эти преступления не касались преступлений против человечества.

"Мы готовы быть посредником для того, чтобы помочь добиться этого. Но на самом деле это зависит от России - собирается ли она вести переговоры на пути к достижению такого рода решения, или нет", - сказал Волкер.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Волкер подчеркнул, что Российская Федерация должна серьезно отнестись к предложениям США, Франции и Германии относительно размещения миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Он уточнил, что миротворческая миссия ООН должна обеспечить мир на Донбассе, обеспечить безопасность и создать условия, при которых Минские соглашения будут полностью реализованы.

"Когда Россия будет готова разговаривать об этом - мы готовы будем встретиться, и эта встреча может быть с господином Сурковым, с которым я встречался много раз, или с тем, кого Россия назначит", - заявил спецпредставитель США и отметил, что "важно держать дверь открытой для урегулирования".

Также он напомнил о различиях в предложениях России и стран Запада относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Российское предложение, сделанное в прошлом году в сентябре, очень отличается от того, что мы предложили. Предложение России о размещении миротворцев или сил защиты ООН только вдоль линии разграничения только разделит территорию", - заявил Волкер.

"Альтернатива, которую Соединенные Штаты, Франция и Германия предложили и сформулировали для России, заключается в том, чтобы миротворческая сила по мандату ООН была бы ответственной за безопасность на всей территории (Донбасса), и в том числе включала контроль над украинской стороной украинско-российской международно признанной границы", - подчеркнул Волкер.