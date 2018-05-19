На Донбассе один украинский военный получил ранение, подорвавшись на взрывчатке

Всего с полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны боевиков.

С начала этих суток, 19 мая, на Донбассе по состоянию на 9.00 один украинский военнослужащий получил ранение, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.

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Об этом говорится в текстовой версии брифинга пресс-секретаря Министерства обороны Максима Прауты, обнародованной на сайте Минобороны.

Согласно информации, состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое.

По словам Прауты, всего с полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В частности, на Луганском направлении в течение ночи позиции ООС обстреляли из артиллерии, минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

"В районе населенного пункта Зализное наши военные снова оказались под обстрелом вражеских артиллерийских систем калибра 122 мм. В сторону наших позиций противник выпустил 18 снарядов этого калибра. Четыре обстрела из стрелкового оружия разных типов и калибров, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов зафиксированы нашими военными в районе Новозвановки. Еще один такой обстрел произошел в районе Попасной", - сообщил пресс-секретарь.

В то же время на Донецком направлении в районе Широкино ночью боевики в течение 20 минут обстреливали из стрелкового оружия позиции ООС.

Кроме того, на рассвете в районе Авдеевки противник трижды обстрелял украинские позиции с использованием минометов калибров 120 и 82 мм, а также БМП, отметил представитель Минообороны.

Также, по его словам, сегодня в 6.30 боевики выпустили 8 мин из минометов калибра 120 мм по жилому сектору Зайцево.

Как сообщал УНИАН, 18 мая российско-оккупационные войска 43 раза нарушали режим прекращения огня, из них 10 раз применяя 152-мм и 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. Потерь среди украинских военнослужащих не было.