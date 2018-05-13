На Донбассе продолжаются напряженные бои: один военный погиб, еще 4 ранены

Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На протяжении прошлых суток, 12 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия.

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Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в сообщении.

На Луганщине, в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, противник пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевской промзоне и на окраинах Марьинки.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия.

"По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 6 оккупантов российско-террористических войск. Во время боевых действий 1 наш защитник погиб, еще 4 были ранены. Раненым оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-центре.

В течение ночи текущих суток противник 6 раз применял тяжелое вооружение. Ситуация контролируется Объединенными силами.