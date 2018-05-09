День победы: российские звезды собрались на оккупированный Донбасс (фото)
Российские артисты Олег Газманов, Александр Маршал, Виктория Цыганова, экс-лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и другие звезды выступят на оккупированном Донбассе.
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Так, 10 мая в оккупированном Луганске состоится концерт, посвященный Дню победы, передает "Апостроф".
А на следующий день, 11 мая, "поздравить" жителей оккупированного Донецка с так называемым "Днем республики", приедут российские исполнители Алексей Гоман, Олег Газманов и группа "Фабрика".
Отмечается, что Вика Цыганова в орденах и медалях похвасталась в сети фото из оккупированного Донецка.
Как сообщал УНИАН, ранее российская рок-певица Юлия Чичерина, которая неоднократно посещала оккупированный Донбасс, снова выступила в Донецке с концертом.