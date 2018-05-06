Использовали новый тип ракет: появились подробности обстрела боевиками КПВВ "Гнутово"

Военные утверждают, что впервые сталкиваются с таким типом оружия.

Боевики обстреляли переполненный мирными людьми пропускной пункт "Гнутово" под Мариуполем из управляемых противотанковых ракет, одна из которых упала неподалеку автомобиля. Прилет второй журналисты видели своими глазами, говорится в сюжете "ТСН".

По словам руководителя боевой комендатуры Сартаны Станислава Керода, на момент начала обстрела на КПВВ находились около сотни человек и четыре десятка транспортных средств. Таксист Виктор шокирован тем, что одна из ракет задела в воздухе линию электропередач и упал просто в метре от капота. "Произошел сильный взрыв. Я первое мгновение ничего не понял – такое впечатление, что под капотом машины разорвалось", - признался он.

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Несмотря на обстрел, на подъезде к уже закрытому пункту сформировалась очередь из машин и автобусов. Местные жители слышали разрывы, но это их не испугало. Аргументы военных и их приказы возвращаться обратно те восприняли всерьез, только когда с мощным свистом и громким взрывом с подконтрольной "ДНР" территории прилетела вторая ракета и упала прямо на площадку для осмотра авто. "Люди были перемещены в безопасные места, личный состав также был в безопасных местах. Второй залп – ракета попала в само КПВВ, но людей там не было", - рассказал Керод.

Эти события происходили прямо на глазах наблюдателей ОБСЕ, которые сначала сбежали, но через час после взрывов вернулись и начали рассматривать воронки и причиненные разрушения. Военные по остаткам ракет делают предположение, что боевиками использовались новые российские образцы вооружения. Тем временем пограничники на бронированных машинах вывезли скрытых в безопасных бункерах КПВВ гражданских на мирную территорию. Как оказалось, очень вовремя, потому что вскоре выяснилось, что в земле осталась не разорванная часть боеприпаса. Опасную находку обложили мешками и взорвали. Сам же пункт пропуска "Гнутово" опечатали и закрыли до особого распоряжения.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром боевики дважды обстреляли КПВВ "Гнутове", на котором находилось много гражданских.