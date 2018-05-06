Использовали новый тип ракет: появились подробности обстрела боевиками КПВВ "Гнутово"
Боевики обстреляли переполненный мирными людьми пропускной пункт "Гнутово" под Мариуполем из управляемых противотанковых ракет, одна из которых упала неподалеку автомобиля. Прилет второй журналисты видели своими глазами, говорится в сюжете "ТСН".
По словам руководителя боевой комендатуры Сартаны Станислава Керода, на момент начала обстрела на КПВВ находились около сотни человек и четыре десятка транспортных средств. Таксист Виктор шокирован тем, что одна из ракет задела в воздухе линию электропередач и упал просто в метре от капота. "Произошел сильный взрыв. Я первое мгновение ничего не понял – такое впечатление, что под капотом машины разорвалось", - признался он.
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Несмотря на обстрел, на подъезде к уже закрытому пункту сформировалась очередь из машин и автобусов. Местные жители слышали разрывы, но это их не испугало. Аргументы военных и их приказы возвращаться обратно те восприняли всерьез, только когда с мощным свистом и громким взрывом с подконтрольной "ДНР" территории прилетела вторая ракета и упала прямо на площадку для осмотра авто. "Люди были перемещены в безопасные места, личный состав также был в безопасных местах. Второй залп – ракета попала в само КПВВ, но людей там не было", - рассказал Керод.
Эти события происходили прямо на глазах наблюдателей ОБСЕ, которые сначала сбежали, но через час после взрывов вернулись и начали рассматривать воронки и причиненные разрушения. Военные по остаткам ракет делают предположение, что боевиками использовались новые российские образцы вооружения. Тем временем пограничники на бронированных машинах вывезли скрытых в безопасных бункерах КПВВ гражданских на мирную территорию. Как оказалось, очень вовремя, потому что вскоре выяснилось, что в земле осталась не разорванная часть боеприпаса. Опасную находку обложили мешками и взорвали. Сам же пункт пропуска "Гнутово" опечатали и закрыли до особого распоряжения.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром боевики дважды обстреляли КПВВ "Гнутове", на котором находилось много гражданских.