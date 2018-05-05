В районе проведения ООС обнаружен российский огнемет "Шмель"

В числе прочего, был обнаружен малый разведывательный беспилотный летательный аппарат, находящийся на вооружении подразделений Вооруженных сил РФ.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины, задействованные в проведении Операции Объединенных сил (ООС), обнаружили в Донецкой и Луганской областях средства поражения российского производства.

Читайте такжеОколо Водяного боевики из ПТРК обстреляли позиции украинских военных, ранены двое бойцов

Об этом сообщается на сайте СБУ. «Из тайника, который был оборудован неподалёку от поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области, правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет «Шмель». Оперативники спецслужбы также обнаружили малый разведывательный беспилотный летательный аппарат, который находится на вооружении подразделений ВС РФ», - говорится в тексте.

Кроме того, отмечается, что в заброшенном здании в поселке Камышное в Луганской области оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

Согласно заключению экспертов, указанные средства поражения на вооружении украинских военных не находятся, подчеркнули в Службе.

«Соответствующие материалы приобщены к уголовному производству по ч.2 и ч.3 ст.258, ч.2 ст.147, ч.2 ст.437, ч.1 и ч.2 ст.438 Уголовного кодекса в качестве доказательств российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - добавили в СБУ.