Оккупанты утром ударили по Зайцево из запрещенного оружия: в штабе показали последствия (фото)
12:35, 03 мая 2018Война
403
На месте инцидента сейчас работают спасатели и мониторинговая группа Совместного центра по контролю и координации.
Поселок обстреляли из 122-мм пушек / фото facebook.com/pressjfo.news
Российско-оккупационные войска утром обстреляли из 122-миллиметровых орудий поселок Зайцево в Донецкой области.
Читайте такжеНазван наиболее вероятный сценарий деоккупации Донбасса (видео)
Об этом сообщается в Facebook на странице Операции Объединенных сил.
«Сегодня утром, 3 мая, в 8.30 российско-террористические войска в нарушение норм международного гуманитарного права обстреляли из 122-мм орудий поселок городского типа Зайцево», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели и мониторинговая группа Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter