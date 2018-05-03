Оккупанты утром ударили по Зайцево из запрещенного оружия: в штабе показали последствия (фото)

На месте инцидента сейчас работают спасатели и мониторинговая группа Совместного центра по контролю и координации.

Российско-оккупационные войска утром обстреляли из 122-миллиметровых орудий поселок Зайцево в Донецкой области. Читайте такжеНазван наиболее вероятный сценарий деоккупации Донбасса (видео) Об этом сообщается в Facebook на странице Операции Объединенных сил. «Сегодня утром, 3 мая, в 8.30 российско-террористические войска в нарушение норм международного гуманитарного права обстреляли из 122-мм орудий поселок городского типа Зайцево», - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели и мониторинговая группа Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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