Оккупанты утром ударили по Зайцево из запрещенного оружия: в штабе показали последствия (фото)

12:35, 03 мая 2018
Война
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Поселок обстреляли из 122-мм пушек / фото facebook.com/pressjfo.news

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Об этом сообщается в Facebook на странице Операции Объединенных сил.

«Сегодня утром, 3 мая, в 8.30 российско-террористические войска в нарушение норм международного гуманитарного права обстреляли из 122-мм орудий поселок городского типа Зайцево», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели и мониторинговая группа Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news

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Теги: #обстрел#Зайцево