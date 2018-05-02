Боевики ударили по нескольким поселениям Луганщины: повреждены жилые дома

14:57, 02 мая 2018
Война
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REUTERS

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Об этом сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью и утром пророссийские террористы подвергли обстрелу поселки Врубовка и Троицкое Попаснянского района, в результате чего были повреждены дома жителей и обесточена значительная часть населенных пунктов. В настоящее время энергоснабжение восстановлено», - написал он.

Как отметил Клименко, по предварительным данным, пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Факт обстрела зафиксирован наблюдателями ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации.

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Теги: #Донбасс#боевики